Video Haber Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da | Video
Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da | Video

Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da | Video

25.07.2023 | 18:05

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.

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