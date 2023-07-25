Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:32
Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da | Video 25.07.2023 | 18:05
03:53
04:31
00:36
01:16
00:56
02:55
CHP'li Bülent Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum | Video 24.07.2023 | 22:19
00:42
Manisa'daki yangına müdahale devam ediyor | Video 24.07.2023 | 22:22
46:51
00:19
Büyükçekmece'de hastaya işkence eden şahıs gözaltına alındı | Video 24.07.2023 | 18:57
08:51
00:08
Sultangazi’de döner dükkanına saldırmıştı gözaltına alındı | Video 24.07.2023 | 18:21
02:57
Haşmet Babaoğlu | Karadeniz sakin kalmalı! 24.07.2023 | 16:58
04:13
Melih Altınok | Muhalefet iktidara mı çalışıyor? 24.07.2023 | 16:56
02:51
Hilal Kaplan | CHP cephesinde yeni bir şey yok 24.07.2023 | 16:50
04:32
HÜDA PAR saldırganının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! | Video 24.07.2023 | 11:48
00:17
01:42
Bakan Fidan, İtalya'da resmi törenle karşılandı | Video 23.07.2023 | 16:03
02:06
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Vahşi bir saldırı gerçekleştirildi” | Video 23.07.2023 | 14:56
00:13
HÜDA PAR saldırısıyla ilgili paylaşım yapan 1 kişi gözaltında | Video 23.07.2023 | 14:56