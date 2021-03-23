Video Haber Son dakika: Fransa'da PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var | Video

Son dakika: Fransa'da PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var | Video

Son dakika: Fransa'da PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var | Video
23.03.2021 | 17:46

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Son dakika: Fransa'da PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var | Video 00:45
Son dakika: Fransa'da PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var | Video 23.03.2021 | 18:04
Son dakika: Fransa'da PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var | Video 02:32
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Son dakika: Fransa'nın başkenti Paris ve Marsilya'da terör örgütü PKK'ya ait ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Operasyonda 20'ye yakın kişi gözaltına alındı.

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