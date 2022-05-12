Son dakika: Gaziantep Karkamış'ta havan saldırısı! 4 asker 1 sivil yaralandı | Video

Son dakika bilgisine göre Gaziantep Karkamış'ta hudut karakoluna Suriye topraklarından yapılan havanlı saldırıda yaralılar var. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı. Açıklamada ayrıca saldırı sonrası belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildiği bildirildi.