Video Haber Son dakika: Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı | Video
Son dakika: Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı | Video

Son dakika: Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı | Video

29.04.2022 | 18:21

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Son dakika haberleri: Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs'ı kana bulamak için harekete geçen teröristler yakalandı. Gaziantep merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda 9 terörist gözaltına alındı.

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