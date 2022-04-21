Video Haber SON DAKİKA! Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binası yanında patlama | Video
SON DAKİKA! Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binası yanında patlama | Video

SON DAKİKA! Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binası yanında patlama | Video

21.04.2022 | 10:04

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Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın da bulduğu binanın yanında patlama meydana geldi.

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İstanbul Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında TÜGVA bulunan 5 katlı bir binanın yanında saat 06.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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