Son dakika gelişmesi: Bahçelievler'de 7 katlı boş bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı işte ilk görüntüler | Video
İstanbul Bahçelievler'de öğle saatlerinde Narlı sokakta bulunan 7 katlı boş bina çöktü. Alınan son dakika bilgisine göre hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bölgede çökme anında yoldan geçen olup olmadığı araştırılıyor. Çöken binanın etrafındaki binalara da zarar verdiği belirtilirken İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, itfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla bölgede inceleme yaptığını belirtti. Göçük altında kalanların olmadığı düşünülürken hasar gören yan binada güvenlik önlemleri alınıyor.
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