Video Haber Son dakika gelişmesi: Korona virüs'ün ortaya çıktığı Vuhan'da vatandaş: "Pek çok farklı zorlukla karşı karşıyayız" | Video

Son dakika gelişmesi: Korona virüs'ün ortaya çıktığı Vuhan'da vatandaş: "Pek çok farklı zorlukla karşı karşıyayız" | Video

Son dakika gelişmesi: Korona virüs'ün ortaya çıktığı Vuhan'da vatandaş:
12.02.2020 | 16:43

Son dakika: Koronavirüsü dolayısıyla kilit altına alınan Vuhan kentine giriş ve çıkışlar yasaklandı. Vuhan’da yaşamın nasıl devam ettiğini ve yaşananları kentte yaşayan Felicity Feng A Haber’e anlattı. Felicity: "Vuhan’da virüs salgını başlayalı yaklaşık 20 gün oldu ve o zamandan beri evden yalnızca bir kez çıktım. Pek çok farklı zorluklarla karşı karşıyayız. Burada ki haberleri şeffaflıkla paylaşıyoruz, dünyada başka insanların bu korkunç virüsten etkilenmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"PEK ÇOK FARKLI ZORLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Felıcıty Feng: "Vuhan'da virüs salgını başlayalı yaklaşık 20 gün oldu ve o zamandan beri evden yalnızca bir kez çıktım. Pek çok farklı zorluklarla karşı karşıyayız. Burada ki haberleri şeffaflıkla paylaşıyoruz, dünyada başka insanların bu korkunç virüsten etkilenmemesini istiyoruz. Çin hükümetinin kendi insanını önemsemediği düşüncesi çok yanlış olur. Ben bir Çinliyim, 10 yıldan fazla süre Kuzey Amerika'da yaşadım. Her iki perspektifte bakarak neyin ne olduğunu söyleyebilirim. Şu anda bilgiyi doğru bir şekilde alıyoruz. Hükümet bu salgına mümkün olduğu kadar karşılık verdi. Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı bir dönemde yaşıyoruz ama gözlerimizi ve zihinlerimizi açık tutmalıyız." şeklinde konuştu.

Korona teşhisi koyulan hastaların bulunduğu hastanede babasının proje direktörü olduğunu belirten Feng: "Şu an sağlıklıyız ancak tanıdığım insanların enfeksiyon kapmasından korkuyoruz. İyimser olmak zorundayız çünkü başka bir seçeneğimiz yok. Böylesine ciddi bir kriz yaşanırken kendinizi bırakamazsınız. Vuhan'da olmayan durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamıyor, bu aslında bir savaştır." dedi.

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