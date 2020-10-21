Son dakika... Gürcistan'da silahlı soyguncular bankada 30 kişiyi rehin aldı! İşte ilk görüntüler | Video
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Son dakika haberi: Gürcistan'da silahlı soyguncular bankada bulunan 30 kişiyi rehin aldı. Zugdidi kentinde meydana gelen olayda soygun için bankaya giren silahlı şahıslar bankada bulunan 30 kişiyi rehin aldı. Rehinelerden bazılarının binanın çatısından kaçmaya çalıştığı anlar ve olay yerinden ilk görüntüler böyle kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçiren ekipler bankanın etrafını sarmış durumda...