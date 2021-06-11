SON DAKİKA HABERİ: 11 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı! | Video

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde de görülen koronavirüs salgını etkisini hala sürdürüyor. Nisan ayında rekor seviyelere çıkan vaka ve vefat sayıları yetkilileri yeni tedbirler almaya itmiş, bu kapsamda da 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulamasına geçilmişti. Kapanma kararı kısa sürede meyvelerini verdi ve 60 binlere kadar çıkan vaka sayısı kademeli olarak 10 binin altına düştü. 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme adımları atılırken, vakalardaki düşüş bu süreçte de sürdü. Sağlık Bakanlığı 11 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...