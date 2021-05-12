Son dakika haberi: 12 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
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Son Dakika Haberi... Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüs salgını alınan tam kapanma kararının ardından kademeli olarak düşüşe geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kapanma sürecinde vaka sayısı için 5 bini hedeflerken, bu hedefe adım adım yaklaştık. Kapanma öncesi rekor seviyerlerde seyreden vaka sayısı 15 binin altına kadar geriledi. Dün vaka sayılarında az da olsa bir artış gözlemlenirken, kapanma sürecinin sonuna kadar hedeflenen seviyeye gelineceği tahmin ediliyor. Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte tablodaki güncel durum...