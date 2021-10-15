Son Dakika Haberi! 15 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 15 Ekim'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 694 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Vefat sayısı 181 olarak kayıtlara geçekerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." dedi İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları.