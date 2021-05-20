Son dakika haberi: 19 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
00:50
01:21:12
03:06
07:09
01:05
05:05
05:20
Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e Netanyahu tepkisi | Video 19.05.2021 | 20:40
02:36
Başkan Erdoğan, aşı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video 19.05.2021 | 20:38
05:04
04:42
03:07
00:38
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi | Video 19.05.2021 | 19:16
01:49
01:36
00:50
PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 19.05.2021 | 17:35
04:05
Kerem Alkin | İlk çeyrek büyüme yüzde 9.5 19.05.2021 | 17:21
04:13
Melih Altınok | Trol siyaseti 19.05.2021 | 13:52
04:17
Hilal Kaplan | Kovid hakemi olarak devlet 19.05.2021 | 13:39
03:55
Şebnem Bursalı | PKK’yı devletleştirme projesi! 19.05.2021 | 13:37
Son dakika haberleri: İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. 60 binin üzerine çıkan vaka sayıları tam kapanma sonrasında 15 binin altına geriledi. Ağır hasta sayısı ve vefat sayısında da büyük bir düşüş gözlemlendi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 19 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı. İşte 19 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...