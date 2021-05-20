Son dakika haberi: 19 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video

Son dakika haberleri: İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. 60 binin üzerine çıkan vaka sayıları tam kapanma sonrasında 15 binin altına geriledi. Ağır hasta sayısı ve vefat sayısında da büyük bir düşüş gözlemlendi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 19 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı. İşte 19 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...