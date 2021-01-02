SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video 02.01.2021 | 19:42
01:39
CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video 02.01.2021 | 19:30
01:39
03:55
Son dakika: Korona virüs kısıtlamasına rağmen şoke eden manzaralar! | Video 02.01.2021 | 18:41
00:29
01:20
01:49
04:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi | Video 02.01.2021 | 14:04
13:42
00:40
Son dakika! Somali'de Türk firmasına saldırı: 5 kişi yaralandı | Video 02.01.2021 | 13:02
03:54
Şebnem Bursalı 'Türbanı bırak tacizcine bak!' 02.01.2021 | 11:46
04:08
Okan Müderrisoğlu | HDP... Yargıtay’daki o dosya! 02.01.2021 | 11:44
04:31
Melih Altınok 'Sayılar neyi sayar?' 02.01.2021 | 11:43
03:10
02:48
Haşmet Babaoğlu 'Cumartesi notları: Fikri Bey’e teşekkürlerimizle...' 02.01.2021 | 11:37
04:48
Burhanettin Duran 'Laiklik tanımımız çoktan dönüştü, farkında mısınız?' 02.01.2021 | 11:35
04:10
Mahmut Övür 'Hâkim başörtülü veya siyah olursa!' 02.01.2021 | 11:33
04:15
Hasan Basri Yalçın '2020 bitti' 02.01.2021 | 11:28
01:17
İran’da doğalgaz patlaması: 12 yaralı | Video 02.01.2021 | 00:44
01:09
İsrail'de 1 milyon kişi korona virüs aşısı oldu | Video 01.01.2021 | 23:40
Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 2 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 2 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...