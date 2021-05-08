SON DAKİKA HABERİ: 8 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
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Son dakika haberleri: İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde ilk olarak 11 Mart'ta görüldü. Son haftalarda etkisini artıran ve rekor seviyelere ulaşan vaka ve vefat sayılarını istenilen düzeye çekmek amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine gidildi. Tam kapanma ile birlikte vaka ve vefat sayılarında ciddi bir düşüş gözlemlenirken, Sağlık Bakanlığı 8 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini açıkladı. İşte 8 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...