SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da yangın paniği sürüyor! 80 bin metrekare alan kül oldu | Video
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Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde biyoenerji tesisinde ağaç köklerinin depolandığı alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangın nedeniyle tesis bahçesindeki 3 nolu sahada yakılarak enerjiye dönüştürülmeyi bekleyen materyallerin tamamı küle döndü. Alevler rüzgarın da etkisiyle 2 nolu sahaya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle bu alandaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgede rüzgarın olması çalışmaları güçleştiriyor.