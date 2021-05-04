SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da yangın paniği sürüyor! 80 bin metrekare alan kül oldu | Video

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde biyoenerji tesisinde ağaç köklerinin depolandığı alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangın nedeniyle tesis bahçesindeki 3 nolu sahada yakılarak enerjiye dönüştürülmeyi bekleyen materyallerin tamamı küle döndü. Alevler rüzgarın da etkisiyle 2 nolu sahaya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle bu alandaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgede rüzgarın olması çalışmaları güçleştiriyor.