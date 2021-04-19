Video Haber SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na ‘Darbe imalı bildiri’ tepkisi | Video

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na ‘Darbe imalı bildiri’ tepkisi | Video

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na ‘Darbe imalı bildiri’ tepkisi | Video
19.04.2021 | 18:25

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çelik, "Emekli amiraller tarafından yayınlanan ve siyasette kötü girişimleri hatırlatan kanaatlerimizi sizinle paylaşmıştık. Yargı faaliyetini sürdürüyor, o konuya girecek değiliz. Bu süreç içerisinde AK Partiyi, ima eden sayın Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'lilerden gelen asla kabul edemeyeceğimiz iddialar oldu. Bu metnin gece yarısı yayınlanmasında, değiştirilmesinde iktidarın sorumlu olduğu şeklinde açıklamalar yayınlandı." diye konuştu.

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