Son dakika haberi: AK Parti'de A Takımı belli oldu! İşte AK Parti MKYK listesi... | Video

Son dakika haberine göre; Adalet ve Kalkınma Partisi 7.Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Saat 10.00'da başlayan büyük kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 saati bulan bir konuşma gerçekleştirdi. Programa uygun şekilde süren kongrede A Takımı da belli oldu. İşte AK Parti MKYK listesi...