Video Haber Son dakika haberi: AK Parti'de A Takımı belli oldu! İşte AK Parti MKYK listesi... | Video

Son dakika haberi: AK Parti'de A Takımı belli oldu! İşte AK Parti MKYK listesi... | Video

Son dakika haberi: AK Parti'de A Takımı belli oldu! İşte AK Parti MKYK listesi... | Video
24.03.2021 | 23:32

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Son dakika haberine göre; Adalet ve Kalkınma Partisi 7.Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Saat 10.00'da başlayan büyük kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 saati bulan bir konuşma gerçekleştirdi. Programa uygun şekilde süren kongrede A Takımı da belli oldu. İşte AK Parti MKYK listesi...

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