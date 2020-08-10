Son Dakika Haberi | Akdeniz'de Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı | Video

Son dakika haberi... Türkiye, 23 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerli olacak yeni bir NAVTEX yayınladı! Türkiye, yeni NAVTEX'le atışlı tatbikatlar gerçekleştirirken Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de çalışma yapacağı alana ulaştı.