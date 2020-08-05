Video Haber Son Dakika Haberi: Ankara'da ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü, 8 yaralı | Video

Son Dakika Haberi: Ankara'da ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü, 8 yaralı | Video

Son Dakika Haberi: Ankara'da ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü, 8 yaralı | Video
05.08.2020 | 10:37

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Son dakika... Ankara'da yolcu otobüsü ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse çarptı! Yolcu otobüsünün çarptığı ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüsteki 1 kişi ölüdü 8 kişi yaralandı.

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