Son Dakika Haberi: Ankara'da ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü, 8 yaralı | Video
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Son dakika... Ankara'da yolcu otobüsü ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse çarptı! Yolcu otobüsünün çarptığı ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüsteki 1 kişi ölüdü 8 kişi yaralandı.