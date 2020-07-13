Son Dakika Haberi: Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan sel felaketi açıklaması "“Anne, baba ve bir çocuğunu... | Video

Son dakika: Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde yaşanan sel felaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Bir ailemizde kayıp. Anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte arama çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı'nın şantiyesinde meydana gelen sel felaketinde şantiye çalışanı 1 kişi hayatını kaybederken, anne, baba ve bir çocuk olduğu öğrenilen bir aile kayboldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sel felaketinin yaşandığı şantiyeye gelerek incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Doruk, ciddi bir felaket yaşandığını belirterek, "Dün akşam saat 19:30 sıralarında Yusufeli barajımızın şantiye bölgesine sel geldi. Şantiyelerimizde çalışanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Bir ailemizde kayıp. Anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte arama çalışmalarımız devam ediyor. Şantiyede çok ciddi boyutta maddi hasar var. Birçok araç cüruf altında kalmış durumda. Ancak baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok. O bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş. Özellikle ofis ve yatakhane bölgesinde. Tahliyeler yapıldı. İşçilerimiz başka bir bölgeye alındı. Şu aşamada temizleme çalışmaları devam ediyor. Artvin-Erzurum yolumuz kapalı. Tünel içerisinde önemli bir miktarda rüsubat var. Bunun temizlenmesi vakit alacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız Artvin'den Erzurum'a olan yolculukların başka bir güzergah kullanmalarında fayda var" ifadelerini kullandı.