Video Haber SON DAKİKA HABERİ: Artvin'de korkutan yangın! Alevler birçok eve sıçradı | Video

SON DAKİKA HABERİ: Artvin'de korkutan yangın! Alevler birçok eve sıçradı | Video

SON DAKİKA HABERİ: Artvin'de korkutan yangın! Alevler birçok eve sıçradı | Video
01.04.2021 | 23:10

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Artvin'de 14 gün önce Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan ve 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez de il merkezine bağlı Ortaköy (Berta) köyünde yangın çıktı. Çıkan yangında şu ana kadar 6 evin yandığı öğrenilirken, yangının diğer evlere sıçramasından endişe ediliyor.

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