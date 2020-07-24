Son Dakika Haberi: Ayasofya Camii'ndeki tarihi Cuma namazı için boş yer kalmadı! Meydana girişler kapatıldı | Video
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Son dakika... İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii'ne çıkan tüm yollar tüm meydanlar tarihi Cuma namazı için doldu! Gece saatlerinden itibaren Sultanahmet Meydanı ve tüm yolları dolduran Müslümanlar Ayasofya Camii'ndeki Cuma namazını Kur'an-ı kerim okuyarak ve dua ederek bekliyorlar...