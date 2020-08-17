Video Haber Son Dakika Haberi... Bakan Albayrak'tan flaş paylaşım: Tüm zamanların en iyi rakamları ile rekor kırıldı! | Video

Son Dakika Haberi... Bakan Albayrak'tan flaş paylaşım: Tüm zamanların en iyi rakamları ile rekor kırıldı! | Video

Son Dakika Haberi... Bakan Albayrak'tan flaş paylaşım: Tüm zamanların en iyi rakamları ile rekor kırıldı! | Video
17.08.2020 | 10:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Skandal Türkiye açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkan Adayı Joe Biden kimdir? 05:17
Skandal Türkiye açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkan Adayı Joe Biden kimdir? 17.08.2020 | 11:34
Son Dakika Haberi... Bakan Albayrak'tan flaş paylaşım: Tüm zamanların en iyi rakamları ile rekor kırıldı! | Video 00:50
Son Dakika Haberi... Bakan Albayrak'tan flaş paylaşım: Tüm zamanların en iyi rakamları ile rekor kırıldı! | Video 17.08.2020 | 10:26
Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı | Video 01:06
Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı | Video 17.08.2020 | 09:40
PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu ile 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:49
PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu ile 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu terörist etkisiz hale getirildi | Video 17.08.2020 | 07:57
Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu | Video 03:40
Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu | Video 16.08.2020 | 23:14
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert sözler! Cahilce bir açıklama! | Video 12:15
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert sözler! "Cahilce bir açıklama!" | Video 16.08.2020 | 21:24
Son dakika! 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı | Video 01:44
Son dakika! 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı | Video 16.08.2020 | 20:40
MSB'den anlamlı paylaşım | Video 01:15
MSB'den anlamlı paylaşım | Video 16.08.2020 | 19:43
Başkan Erdoğan, down sendromlu gençle böyle konuştu | Video 00:19
Başkan Erdoğan, down sendromlu gençle böyle konuştu | Video 16.08.2020 | 18:59
Son Dakika | MHP Lideri Bahçeli'den ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki | Video 02:27
Son Dakika | MHP Lideri Bahçeli'den ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki | Video 16.08.2020 | 16:18
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası'ndaki kaçak yapılar hakkında flaş açıklama | Video 02:36
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası'ndaki kaçak yapılar hakkında flaş açıklama | Video 16.08.2020 | 13:24
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda | Video 02:09
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda | Video 16.08.2020 | 13:12
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu | Video 01:34
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu | Video 16.08.2020 | 12:06
Son Dakika | ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına tepkiler büyüyor | Video 06:44
Son Dakika | ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına tepkiler büyüyor | Video 16.08.2020 | 11:14
Son Dakika Haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan flaş açıklama! Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | video 00:52
Son Dakika Haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan flaş açıklama! Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | video 16.08.2020 | 11:16
ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal sözleri sonrası muhalefete canlı yayında flaş çağrı | Video 00:49
ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal sözleri sonrası muhalefete canlı yayında flaş çağrı | Video 15.08.2020 | 22:26
Joe Biden'ın Türk siyasetini dizayn sözlerine muhalefet ne diyecek? | Video 03:59
Joe Biden'ın Türk siyasetini dizayn sözlerine muhalefet ne diyecek? | Video 15.08.2020 | 21:58
Son dakika: Türkiye günlük 15 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video 00:34
Son dakika: Türkiye günlük 15 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video 15.08.2020 | 20:56
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki! | Video 11:28
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki! | Video 15.08.2020 | 20:40
Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki! | Video 01:02
Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki! | Video 15.08.2020 | 20:36

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı 'Konut satışları' ile ilgili paylaşımında Temmuz ayında tüm zamanların en iyi satış rakamları ile rekor kırıldığını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde konut satışları 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu.

Konut satışları aylık bazda ise yüzde 20 oranında artış gösterdi. Haziran ayında Haziran ayında 190 bin 12 konut satılmıştı. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.

İpotekli konut satışları Temmuz ayında 130 bin 721 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde 2020 Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 900,6 artış göstererek 130 bin 721 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 24 bin konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 98 bin 636 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları 2020 Temmuz ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 98 bin 636 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 432 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 39,1 oldu. Ankara 8 bin 961 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 837 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 67 bin 937 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 artarak 67 bin 937 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 429 konut satışı ve yüzde 15,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 6 bin 355 konut satışı ile Ankara ve 4 bin 524 konut satışı ile İzmir izledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA