Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de NATO mesajı: Terör örgütlerine destek kabul edilemez! | Video
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.