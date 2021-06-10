SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca açıkladı: Aşı programı genişliyor! Avukatlar, berberler, kafe ve lokanta.... | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da dahil edileceğini açıkladı. Daha sonra iki paylaşım daha yapan Bakan Koca, aşı kapsamına avukatlar, berber ve kuaförlerin de alındığını duyurdu.