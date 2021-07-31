Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Mersin'deki yangınlardan etkilenen 132 kişi taburcu edildi | Video
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Son dakika haberi... Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde çıkan orman yangınlarından 132 kişi etkilendi. Vatandaşlar hemen tedavi altına alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma dair açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Mersin’in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi" dedi.