Video Haber Son dakika haberi... Bakanlıktan tarihi geçmiş aşı iddialarına yanıt: Mümkün değildir | Video
Son dakika haberi... Bakanlıktan tarihi geçmiş aşı iddialarına yanıt: Mümkün değildir | Video

Son dakika haberi... Bakanlıktan tarihi geçmiş aşı iddialarına yanıt: Mümkün değildir | Video

17.12.2021 | 20:36

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Son dakika haberi... Bakanlıktan tarihi geçmiş aşı iddialarına yanıt: Mümkün değildir | Video 03:13
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından gündeme gelen 'Tarihi geçmiş aşı' iddialarına yanıt verildi. Açıklamada, "Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum mümkün değildir" denildi.

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