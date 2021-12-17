Son dakika haberi... Bakanlıktan tarihi geçmiş aşı iddialarına yanıt: Mümkün değildir | Video
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından gündeme gelen 'Tarihi geçmiş aşı' iddialarına yanıt verildi. Açıklamada, "Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum mümkün değildir" denildi.