Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı: Verdiğiniz mücadeleyi tebrik ediyorum | Video
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Son Dakika Haberi... Türkiye'nin en yüksek sınır üssünde askerlerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Başkan Erdoğan tüm askerlerin bayramını tebrik etti ve "Şahsım ve milletim adına verdiğiniz mücadele sebebiyle sizleri tebrik ediyorum. Zafere az kaldı" dedi.