Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Tüm yurtta İstiklal Marşı coşkusu | Video

Son Dakika Haberleri: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu akşam saat 19:19'da tüm Türkiye'nin İstiklal Marşı'nı tek bir ağızdan okuması için çağrıda bulunmuştu. Saat 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Başkan Erdoğan, okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.