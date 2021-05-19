Video Haber Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Tüm yurtta İstiklal Marşı coşkusu | Video

Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Tüm yurtta İstiklal Marşı coşkusu | Video

Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Tüm yurtta İstiklal Marşı coşkusu | Video
19.05.2021 | 19:34

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Son Dakika Haberleri: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu akşam saat 19:19'da tüm Türkiye'nin İstiklal Marşı'nı tek bir ağızdan okuması için çağrıda bulunmuştu. Saat 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Başkan Erdoğan, okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

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