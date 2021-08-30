Video Haber Son dakika haberi! Başkan Erdoğan: FETÖ ile irtibatı olan 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi | Video

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan: FETÖ ile irtibatı olan 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi | Video

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan: FETÖ ile irtibatı olan 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi | Video
30.08.2021 | 17:59

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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. FETÖ ile irtibatı olan 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisinin kesildiğini belirten Başkan Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi ülkemiz için pek çok hayırlı gelişmenin kapısını aralamıştır. Artık İHA'larımız semalarımızda uçuyor. SİHA ve TİHA'larımız semalarımızda uçuyor. Artık bunları biz yapıyoruz. Ülkemizi daha güçlü, daha kararlı ve özgüvenli hale getirerek, şehitlerimizin kanlarınının, gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmemesini sağladık." ifadelerini kullandı.

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