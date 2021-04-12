Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe'den ortak açıklama! İşte imzalanan anlaşmalar | Video

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki lider, başta Doğu Akdeniz olmak üzere birçok kritik konuyu ele aldı. Dünya kamuoyu tarafından da büyük ilgiyle takip edilen görüşme sona erdi. Başkan Erdoğan ve Dibeybe, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Akdeniz'de imzalanan anlaşmanın iki ülkenin milli menfaati ve istikbalini güvence altına alacağını belirten Başkan Erdoğan, "Libya'ya verdiğimiz destek yeni katliamları önledi, ateşkesin önünü açmıştır. Tüm bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kuruldu." dedi. Öte yandan, toplantının ardından Türkiye-Libya ortak bildirisi yayınlandı.