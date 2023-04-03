Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı! Türkiye Yüzyılı vizyonuna doğru yürüyeceğiz | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır" dedi.
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