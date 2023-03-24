Video Haber Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Taviz verilmez maddemiz olacak | Video
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Taviz verilmez maddemiz olacak | Video

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Taviz verilmez maddemiz olacak | Video

24.03.2023 | 18:12

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan güvenli binalar konusuna dikkat çekerek, "14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın taviz verilmez maddesi olacak." dedi.

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