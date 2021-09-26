Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan ABD'ye terör tepkisi: Bu desteğin sona ermesi gerekiyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
03:02
Prof. Dr. Aziz Sancar: "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum" | Video 26.09.2021 | 11:36
00:37
MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video 26.09.2021 | 10:56
02:02
00:39
01:03
Sahte 100 bin doları piyasaya sürmek isterken yakayı ele verdiler | Video 25.09.2021 | 19:37
00:12
23:06
10:49
Bakan Soylu:"Sınır içindeki terörist sayısı 189'a indi" 25.09.2021 | 16:23
15:30
04:48
Okan Müderrisoğlu | “Başımızı aldınız, eşyaya mı kaldınız?” 25.09.2021 | 15:48
03:34
Hasan Basri Yalçın | Geriye Kürt değil PKK sorunu kaldı 25.09.2021 | 15:46
02:10
Mehmet Barlas | Biden olmasa ne değişir? 25.09.2021 | 15:44
01:44
28:00
03:34
01:45
03:30
06:09
Sergen Yalçın'dan Altay maçı değerlendirmesi | Video 25.09.2021 | 00:04
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Amerikan CBS televizyonuna açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "ABD, terör örgütleri PKK/YPG'ye silah yardımı yapıyor, bu desteğin sona ermesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.