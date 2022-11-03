Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ve EYT mesajı! "Arka arkaya açıklayacağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaş ve personelin yakından takip ettiği asgari ücret 2023 ve emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile ilgili önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, yeni asgari ücret ile EYT için önümzdeki ay ve yeni yıla işaret etti. Başkan Erdoğan, iki çalışmanın da arka arkaya açıklanacağını belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika asgari ücret ve EYT açıklamaları...