Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da sürpriz ziyaret: Bizzat yerinde inceledi... | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu. Erdoğan, AKM ziyaretinin ardından Taksim Camii'nde de incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, yüzde 86'sı tamamlanan AKM'de en son 30 Ekim 2020'de incelemelerde bulunmuştu.