Son dakika haberi! Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a mülteci tepkisi: Nankörlüktür | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mülteci krizinin Türkiye'den kaynaklandığını öne süren Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yanıt verdi. Miçotakis'in söz konusu açıklaması için 'Nankörlük' diyen Başkan Erdoğan, "Şu anda Türkiye'de toplam 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem." ifadelerini kullandı.