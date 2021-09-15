Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6. Anadolu Medya Ödülleri'nde konuştu | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "6. Anadolu Medya Ödülleri" programına katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında 2023 vurgusu yaparken, bu süreçte medya kuruluşlarına ve medya mensuplarına önemli görevler düştüğünü ifade etti. Başkan Erdoğan, "Güçlü ve büyük Türkiye'nin en önemli durağı 2023'ün eşiğindeyiz. Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için son umudu, 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktadır. İnşallah bu defa da başaramayacaklar." dedi.