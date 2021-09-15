Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6. Anadolu Medya Ödülleri'nde konuştu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
03:47
00:54
21:48
05:48
Fatih Terim: Takımıma güveniyorum | Video 15.09.2021 | 19:15
02:54
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur kura çekimi yapıldı | Video 15.09.2021 | 19:11
02:00
00:22
02:48
Engin Ardıç | Ya bir de okumasaymış... 15.09.2021 | 14:06
04:44
Melih Altınok | Özköşk kadar bile delikanlı olamadın Ahmet 15.09.2021 | 14:04
06:23
Yavuz Donat | Fahrettin Koca ve Ali Erbaş’a... 15.09.2021 | 14:03
02:01
Mehmet Barlas | Dünya diken üstünde 15.09.2021 | 13:56
04:46
Salih Tuna | Aşı yasaklansaydı 15.09.2021 | 13:52
01:32
Son dakika! MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi | Video 15.09.2021 | 11:26
03:30
Üsküdar’da 2 yıldır bitmeyen İSKİ çalışması esnafın çilesi oldu | Video 15.09.2021 | 11:03
00:55
Adana'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltında | Video 15.09.2021 | 08:45
02:11
02:15
İBB 2 milyar TL peşkeş çekti! İETT’de Karabatak operasyonu 14.09.2021 | 15:24
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle buluşma programında önemli açıklamalar 14.09.2021 | 13:31
05:51
Yavuz Donat | Tarihin içinden 14.09.2021 | 12:02
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "6. Anadolu Medya Ödülleri" programına katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında 2023 vurgusu yaparken, bu süreçte medya kuruluşlarına ve medya mensuplarına önemli görevler düştüğünü ifade etti. Başkan Erdoğan, "Güçlü ve büyük Türkiye'nin en önemli durağı 2023'ün eşiğindeyiz. Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için son umudu, 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktadır. İnşallah bu defa da başaramayacaklar." dedi.