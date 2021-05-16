Video Haber SON DAKİKA HABERİ: Birleşmiş Milletler yine şaşırtmadı! İsrail'e 'ödül' gibi çağrı... Filistin'den ilk tepki | Video

SON DAKİKA HABERİ: Birleşmiş Milletler yine şaşırtmadı! İsrail'e 'ödül' gibi çağrı... Filistin'den ilk tepki | Video

SON DAKİKA HABERİ: Birleşmiş Milletler yine şaşırtmadı! İsrail'e 'ödül' gibi çağrı... Filistin'den ilk tepki | Video
16.05.2021 | 17:36

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SON DAKİKA HABERİ: Birleşmiş Milletler yine şaşırtmadı! İsrail'e 'ödül' gibi çağrı... Filistin'den ilk tepki | Video 01:01
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Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler'den (BM), Gazze Şeridi'nde savunmasız masum sivilleri hedef alan işgalci İsrail'e yaptırım değil, müzakere çağrısı geldi. BM, "İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı. Dünya kamuoyu, saldırıların durmasının yanı sıra İsrail'e katliamların hesabının sorulmasını bekliyordu. Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise, BMGK'ye "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı. İşte son dakika haberlerinin detayları...

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