SON DAKİKA HABERİ: Bursa'da panik anları! Meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı | Video

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 7 binadaki 60'a yakın daire boşaltıldı.