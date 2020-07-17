Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı flaş açıklamalar| Video
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. (17 Temmuz 2020 Cuma) Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında; Ayasofya'da kılınacak ilk namaz ile ilgili olarak "Ancak bin, bin 500 civarında cemaat oluşabilecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışındaki açıklamalarında önemli başlıklar;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramında kısıtlama olacak mı sorusuna, "Şu an için gündemimizde böyle bir durum yok" dedi.
"Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız"
"Ayasofya'da kılınacak ilk namaz ile ilgili "Ancak bin, bin 500 civarında cemaat oluşabilecek"