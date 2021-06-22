Son dakika haberi: Datça açıklarında bir deprem daha! Muğla'da peş peşe depremler... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
09:24
05:22
10:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar 22.06.2021 | 14:58
00:58
03:42
03:51
01:10
FETÖ'nün TSK ve Emniyet Mahrem imamlarına dev operasyon 22.06.2021 | 13:19
07:57
Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın "Müşteri bizim patronumuz" 22.06.2021 | 12:51
04:29
04:42
03:54
Hasan Basri Yalçın | Ortaklık ve destek değil, pazarlık ve rekabet 22.06.2021 | 12:13
01:00
Jandarmaya yeni makineli tüfek... Yerli ve Milli PMT 7,62 teslimatı başladı 22.06.2021 | 11:28
03:44
51:31
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 22.06.2021 | 11:33
04:28
Mahmut Övür | HDP kapatma davası ve olası sonuçları 22.06.2021 | 11:22
03:05
Mehmet Barlas | Bakalım Türk demokrasisi HDP olmadan da yaşayabilecek mi? 22.06.2021 | 11:14
06:19
Yavuz Donat | Çırpınırdı Karadeniz 22.06.2021 | 11:12
02:53
Haşmet Babaoğlu | Toplumu okuyamayan politikacılar... İşte muhalefet! 22.06.2021 | 11:10
Edinilen son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nin Datça açıklarında bir deprem daha meydana geldi. Depremin şiddeti 3.9 olarak duyurulurken derinliği 5.45 km olarak paylaşıldı. AFAD'ın geçtiği son dakika notuna göre, saat 18.44'te gerçekleşti ve Muğla'nın birçok ilçesinden hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu bildirirken şiddetini 4.1 olarak açıkladı. Datça açıklarında dün gece saatlerinde 5.3 şiddetinde bir deprem olmuş ve peşi sıra artçı sarsıntılar görülmüştü.