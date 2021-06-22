Son dakika haberi: Datça açıklarında bir deprem daha! Muğla'da peş peşe depremler... | Video

Edinilen son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nin Datça açıklarında bir deprem daha meydana geldi. Depremin şiddeti 3.9 olarak duyurulurken derinliği 5.45 km olarak paylaşıldı. AFAD'ın geçtiği son dakika notuna göre, saat 18.44'te gerçekleşti ve Muğla'nın birçok ilçesinden hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu bildirirken şiddetini 4.1 olarak açıkladı. Datça açıklarında dün gece saatlerinde 5.3 şiddetinde bir deprem olmuş ve peşi sıra artçı sarsıntılar görülmüştü.