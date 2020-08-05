Son Dakika Haberi: Deprem Uzmanı Ersoy'dan Malatya depremi ardından flaş fay hatları uyarısı | Video
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Son dakika... Malatya depremi sonrası Türkiye'deki hangi fay hatlarında deprem tehlikesi var? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, canlı yayında; Malatya'da art arda meydan gelen depremler sonrası yeni deprem uyarısında bulundu...