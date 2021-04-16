Son Dakika Haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Filistin' tepkisi: Saldırgan politikalarına son vermelidir | Video

Son Dakika Haberi! Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar kınandı. Açıklamada, "İsrail bölgede barış ve istikrarı zedeleyen saldırgan politikalarına son vermelidir" denildi.