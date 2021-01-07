Son dakika haberi: DSÖ Avrupa Direktörü Kluge’den Türkiye’ye tebrik | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Avrupa bölgesindeki vaka artışları, koronavirüsteki mutasyon, Türkiye'deki güncel durum ve aşı çalışmaları ele alındı.