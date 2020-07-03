Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca Sakarya'daki patlama bölgesinde | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
03:25
01:02
Corona virüs mutasyona uğradı! Artık daha çok bulaşıcı! | Video 04.07.2020 | 12:09
04:08
02:58
07:13
Sanat dünyası, sosyal medya düzenlemesine nasıl bakıyor? | Video 03.07.2020 | 23:40
01:29
CHP'li İBB Sancaktepe'de kurban kesim alanı pankartlarını topladı | Video 03.07.2020 | 21:11
00:22
03:04
07:52
00:30
Denizli'nin kabusu olmuşlardı! JASAT affetmedi | Video 03.07.2020 | 20:11
09:06
00:16
İzinsiz gösteri yapan avukatlar polise saldırdı | Video 03.07.2020 | 20:05
01:02
01:25
01:28
01:24
İstanbul’da 5 ilçede ‘torbacı’ operasyonu: 56 tutuklama | Video 03.07.2020 | 17:41
01:37
03:28
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Hendek'te patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikası bölgesinde incelemelerde bulundu.
Son Dakika Haberi... Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikası patlaması dehşeti canlı yayında | Video
Son dakika: Sakarya'da PATLAMA ANI kamerada! Havai fişek fabrikasındaki ilk patlamanın yaşandığı o an! | Video