Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Soylu'dan Malatya'daki 5,2'lik deprem hakkında flaş açıklama "AFAD ekipleri ve jandarma..." | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'daki meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamada bulundu. Bakan Soylu açıklamasında; deprem sonrası hasara yönelik bir ihbar olmadığını ve AFAd ekipleri ile Jandarmanın taramalara devem ettiğini duyurdu.