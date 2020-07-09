Video Haber Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'da patlama bölgesinde flaş açıklamalar | Video

Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'da patlama bölgesinde flaş açıklamalar | Video

Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'da patlama bölgesinde flaş açıklamalar | Video
09.07.2020 | 14:50

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Son Dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'da patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

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