Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: 2020'de 159 bin narkotik operasyonu gerçekleştirildi | Video

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika paylaşımında Türkiye'nin 2020 yılındaki uyuşturucuyla mücadelesi rakamlarla ortaya serildi. Bakanlık açıklamasında 159 bin narkotik operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. İşte son dakika haberinden diğer önemli detaylar...