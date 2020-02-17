Son dakika: İş dünyasına yeni müjde! Bir faiz indirimi daha yapıldı | Video
Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleri ile arttırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını açıkladı.
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